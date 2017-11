Türkiye Gazetesi

Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılmak üzere Toronto'ya gelen Stoltenberg, Associated Press'e konuştu.

Stoltenberg, ittifakın Afganistan'daki eğitim misyonunu yerine getirmek için yeterli kuvvete ulaşacağından emin olduğunu söyledi.

Afganistan'daki NATO komutanı Orgeneral John Nicholson'ın bildirdiği 16 bin asker ihtiyacının karşılanacağını belirten Stoltenberg, "Müttefiklerden daha fazla birlik katkısıyla ilgili vaat ve taahhütler aldık. 2018 yılına girdiğimizde yeterli güce sahip olacağımıza kesinlikle inanıyorum. Halen 13 bin olan birlik düzeyini 16 bine çıkaracağız." dedi.

Stoltenberg, birliklerin muharip operasyonlar düzenlemeyeceğini, özellikle özel kuvvetler yetiştirmek ve çatışmalarla zayıflamış ülkenin hava kuvvetini kurmak için Afgan güvenlik güçlerine yardım ve eğitim vermesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

- Katar ve BAE'den Afganistan'a askeri birlik gönderme taahhüdü

Ülkede şiddet olaylarının yoğun bir şekilde sürdüğünü anlatan Stoltenberg, buna karşı NATO olarak çok önemli ilerleme kaydettiklerini aktardı.

Afganların Taliban'ın saldırılarına her an tepki gösterebildiğine değinen Stoltenberg, "Ayrıca Afganlar bu yıl Taliban'ın stratejik hedefi olan eyalet başkentlerinden herhangi birini ele geçirmesini de önlemiş bulunuyorlar." diye konuştu.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bölgeye birlik göndereceği bilgisini paylaşan Stoltenberg, en iyi yolun ülke insanı tarafından Afganistan'ın istikrara kavuşturulması olduğunu sözlerine ekledi.

Jens Stoltenberg, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu kapsamında cuma günü verilecek akşam yemeğine onur konuğu olarak katılacak.