Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütçe tasarısı, askerî personel maaşlarında yüzde 2,4; asker sayısında da 20 bin civarında artışlar öngörüyor. Tasarıda, füze savunma ihtiyaçlarına yönelik harcamalar için 4,4 milyar dolar, nükleer silah faaliyetleri için 10,37 milyar dolar ayrıldı. Söz konusu bütçenin, bir önceki yılın taban bütçesinden 74 milyar dolar, Beyaz Saray’ın 2018 Mali Yılı için talep ettiği taban bütçeden ise 23 milyar dolar fazla olduğu belirtildi. Savunma Bakanlığının bütçesi, aralık ayı başında Senatoda da onaylandıktan sonra yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunulacak. ABD’nin söz konusu bütçesi, kendisinden sonra gelen 11 ülkenin toplamından daha fazla. Çin: 233 milyar dolar, Suudi Arabistan: 64 milyar dolar, Hindistan: 56 milyar dolar, İngiltere: 48,3 milyar dolar, Rusya: 47,1 milyar dolar, Japonya: 46 milyar dolar, Almanya: 41 milyar dolar, Güney Kore: 36,8 milyar dolar, İtalya: 28 milyar dolar, Avustralya: 24,6 milyar dolar.