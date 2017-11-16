Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Ortadoğu'ya kazık çaktı! Bölgedeki hakimiyetini arttırmak için terör örgütlerine sırtını dayadı. Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı bölgeden temizleme bahanesiyle PKK'nın Suriye kolu YPG'ye her türlü silah yardımını yaptı. Ancak DEAŞ'lı teröristlere tek kurşun bile sıkılmadı. ABD-PKK/YPG ve DEAŞ üçgenindeki kanlı ittifak, kendisini daha fazla saklamadı. YPG, Suriye'nin Rakka şehrini sözde başkent ilan eden DEAŞ ile anlaştı. 250 DEAŞ'lı, ABD ile terör örgütü YPG'nin ayarladığı kamyon ve araçlarla Rakka'dan çıkartıldı. ABD, ağır silahları bulunan DEAŞ'lıların elerini kollarını sallayarak şehirden ayrılmasına seyirci kaldı!





5 YILDIZLI OTELDE



Tahliyeyi doğrulayan Pentagon, "Saygıyla karşılıyoruz" açıklaması yaptı. Türkiye'den ABD'ye tepki mesajları yağarken, yeni bir skandal daha patladı. Washington'un sadece Ekim ayında değil daha önce de DEAŞ'ı tahliye ettiği ortaya çıktı. ABD Hava Kuvvetleri, geçen Eylül'de de Deyrizor şehrinde DEAŞ'ın bazı saha komutanlarını bölgeden tahliyesini sağladı. Terör sevici ABD bununla da kalmadı. Washington, tahliye edilen DEAŞ'lı 20 komutan ile onların ailelerini Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde tatil yaptırdı. Pentagon'dan özel bir ekip, terörist komutanları bölgeden "koruma" eşliğinde çıkarttı. Sakalları düzeltilen ve modern kıyafetler giydirilen DEAŞ'lı teröristlere, farklı isimlerde pasaportlar ayarlandı. DEAŞ'lı teröristlerin, Şarm El-Şeyh'teki 2 farklı 5 yıldızlı otelde 6 gün kaldığı saptandı. Pentagon'un ayrıca DEAŞ'lı komutanların çocuklarının yurt dışındaki eğitim masraflarını da karşıladığı aktarıldı. Ancak Türkiye dışında hiçbir ülke, terörle iş tutan ABD'ye ses çıkarmadı. Rahatsız olan "şer lobisi" ise alçak sözlerle Türkiye'yi hedef aldı. ABD'li komutan Albay Ryan Dillon iyice alçaldı. Dillon, "Türkiye, Afrin'e operasyon yaparsa, PKK/PYD'yi savunuruz" demekten utanmadı!.





ALBAY RYAN DİLLON

4 BİN KİŞİLİK HAİNLİK



Terör örgütü PKK-YPG, kamyon ve araçları ayarlayıp DEAŞ'lı silahlı teröristleri Rakka'dan dışarı çıkarttı. YPG'li teröristler, tahliye işlemini gerçekleştiren şoförlere "anlaşmanın gizli kalması için" binlerce dolar ödeme yaptı. Ancak "kirli anlaşma" saklı kalmadı. ABD'nin desteğini alan YPG'nin DEAŞ'lı teröristleri taşıyan şoförlere "konuşmamaları" amacıyla kişi başı 4 bin dolar verdiği ortaya çıktı. Sessiz kalmayan şoförler, "Organizasyonda 4 bin kişi vardı. Hangi birini susturacaksınız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Takvim