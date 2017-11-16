Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrika Birliği Başkanı ve Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, askerî müdahalenin yapıldığı Zimbabve'de anayasal düzenin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Conde, yazılı açıklamasında, "Afrika Birliği olarak, askerlerin iktidarı zorla ele geçirmeye çalıştığı Zimbabve'deki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Darbe gibi görünen bu durumu kınıyor ve ülkedeki yasal kurumların yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Zimbabve'de anayasal düzenin bir an önce sağlanması gerektiğini vurgulayan Conde, insanların can güvenliğini, temel özgürlüklerini ve Zimbabve'nin bütünlüğünü korumak amacıyla tüm tarafları sorumluluk almaya çağırdı.

Conde, askerleri, başvurdukları bu eyleme bir an önce son vermeye ve anayasaya uymaya davet etti.