Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Naim, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ile İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH) Edirne Temsilciliği'nin davetiyle Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü salonunda düzenlenen "Filistin'in Dünü ve Bugünü" konulu konferansa katıldı.

Filistin işgalinin siyonizmle başladığını ifade eden Naim, "Siyonizm hareketi yenilmeden ne Filistin'in ne de başka bir Müslüman ülkenin acısı ve sıkıntısı biter. Siyonizm dini bir hareket olarak adlandırılıyor ama dünyadaki tüm Yahudileri iki ana faktöre bağlı olarak toplayan ve onları birleştirmeye çalışan ırkçı, çıkarcı ve insanlık dışı siyasi bir harekettir. Siyonizm tarihi tahrif eder ve dini sömürür." diye konuştu.

Theodor Herzl dahil siyonizmin birçok kurucusunun ateist, dinle alakası olmayan kişiler olduğunu iddia eden Naim, şunları kaydetti:

"Filistin'i işgal edebilmek için bir bahane seçildi. Siyonist, dini bir Yahudi hareketi değildir tam bir ırkçı ve zalim bir harekettir. Bana, 'Filistinliler ve Yahudiler arasındaki sıkıntı ve sorun nedir' diye soruyorlar. Bir Filistinli olarak bir Müslüman olarak, bir Yahudi ile dininden dolayı hiçbir sıkıntım yok... Çünkü dinen hakkımı almamışlarsa Yahudilerle Hristiyanlarla dinlerinden dolayı kavga etmem veya savaş açmam caiz değildir. Siyonist hareketi Yahudileri de kullanıyor diyorsam bu benim Yahudiliğe karşı olduğumu göstermez."

Geçmişte de bugün de Batı'nın amaçlarıyla dünyayı kendi merkezine koyarak şekillendirmeye çalıştığını aktaran Naim, tüm Müslümanların bunu hiçbir zaman kabul etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da Filistin'in her Müslüman gencin savunması gereken bir davanın adı olduğunu ifade etti.

Filistin'in miraç yolculuğunun başlangıç noktası olduğunu dile getiren Çalışkan, "Bugün gençlik olarak aklımız ve kalbimiz, miraç için Kudüs'e uğramadan yol almak isterse eksik kalır. Sırtımızı Filistin'e dönersek Kudüs'ü Gazze'yi ve bu topraklarda İsrail tarafından işlenen insanlık suçlarını görmezlikten gelirsek miracımız eksik kalır." diye konuştu.