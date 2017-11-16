Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ üyelerinin ve ailelerinin Rakka’dan çıkışıyla ilgili PKK/PYD ile DEAŞ arasında yapıldığı bildirilen anlaşma, uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Ancak 350 DEAŞ üyesi ile 4 binden fazla DEAŞ mensubunun ailelerinin Rakka’dan ayrılmasına izin veren anlaşmanın ABD medyasında tartışma konusu olmaması dikkatleri çekti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun söz konusu anlaşma için "saygı duyuyoruz" açıklamasına özellikle bölge ülkelerinden ciddi tepki gelirken Amerikan kamuoyunun sessizliği dikkatlerden kaçmadı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, Washington Post, New York Times, NBC ve diğer önemli kuruluşlar ise açıklamaya kayda değer bir yer ayırmadı.

AA muhabirlerinin soruları konuyu gündemde tuttu

Başta Pentagon olmak üzere Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumlarda "ABD’nin terör örgütü PKK/PYD’ye desteğini" en başından beri sorularıyla takip eden AA muhabirlerinin çabası, PKK/PYD konusunun Amerikan kamuoyunun ve ilgili mercilerin gündeminde kalmasına önemli katkı sağladı.

ABD, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye 2014'ün sonundan itibaren havadan ile 2015’in başlarından itibaren ise silah yardımı yapmaya başladı.

Ancak ABD makamları, silahların, PKK/PYD’nin başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinden gelebilecek itirazları önlemek üzere oluşturduğu paravan Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı Suriye Arap Koalisyonuna verdiğini iddia ediyordu.

AA muhabirinin söz konusu silahların PKK/PYD’ye gidip gitmediğini sorması üzerine dönemin Pentagon Sözcüsü Peter Cook bir kısmının PKK/PYD’ye de verildiğini ağzından kaçırdı.

Cook’un AA muhabirin sorusuna verdiği cevabın ABD söylemi açısından sorunlu olduğunu fark eden Pentagon, Cook’un açıklamasına ilişkin bir düzeltme yayınladı.

Koalisyon komutanının AA muhabirine tepkisi Pentagon'a özür diletti

AA muhabirlerinin ABD ile PKK/PYD arasındaki ilişkiyi yakından takip edip bölgedeki her gelişmeyi Amerikan kurumlarında gündeme getirmesi, bölgede doğrudan PKK/PYD ile ilişkisi bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun eski komutanı Korgeneral Stephen Townsend’in dikkatinden kaçmadı.

Townsend’in bir basın toplantısında, PKK/PYD'nin siyasi bir amacını olmadığını iddia etmesi üzerine AA muhabiri "PKK/PYD bölgede kantonlar kuruyor, o kantoları birleştiriyor ve o her seferinde siyasi amaçlarını ortaya koyuyor. PKK/PYD’nin bir amacı olmadığı konusunda siz nasıl emin olabiliyorsunuz? Onlar bu konuda size bir şey mi söyledi" sorusunu yöneltti.

Muhabirin sorusuna cevap veremeyip sinirlenen Townsend, "Sanırım senin siyasi bir ajandan var çünkü sorun bana çok tarafsız gelmedi." diye tepki gösterdi.

Brifingin ardından Pentagon Basın Operasyonlarının eski Direktörü Albay Jeff Davis, muhabirden yazılı açıklamayla özür diledi. Ardından Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü muhabiri telefonla arayarak sorusunda bir sorun olmadığını ve ortaya çıkan durumdan dolayı özür dilemek istediğini belirtti.

Genelkurmay Başkanı Dunford, AA muhabirinin sorusuna cevap veremedi

Rakka’nın DEAŞ’ın elinden alınmasından sonra PKK/PYD terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini Rakka meydanına astı ve örgüt mensupları Rakka'nın alınmasını Öcalan'a adadı.

AA muhabirinin yine gündeme getirdiği bu konu, Amerikan medyasında FOX News dışında herhangi bir medya kuruluşunun gündeminde yer almadı.

Pentagon sözcüsü Dana White'ın, AA muhabirinin konuyla ilişkin sorusuna, PKK/PYD'yi desteklemeye devam edecekleri yanıtını vermesinden kısa bir süre sonra DEAŞ karşıtı koalisyon açıklama yapmak zorunda kaldı.

Koalisyon söz konusu posterin asılmasına katılmadığını ve davranışı tasvip etmediğini belirtti. Ardından PKK/PYD Rakka'yı Öcalan'ın ideolojisi sayesinde aldığını açıkladı. Bu gelişme üzerine AA muhabirleri konuyu gündemde tutmaya devam etti.

AA muhabiri, Amerikan Fort Belvoir Üssü'nde basın toplantısı düzenleyen ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett Mcgurk'e "PKK/PYD’nin bu açıklamasına katılıp katılmadıklarını ve bu konuda PKK/PYD ile görüşüp görüşmediklerini" sordu.

Orgeneral Dunford, ABD’nin PKK’yı terör örgütü olarak kınadığını ve Türkiye’nin PKK tanımlamasını paylaştığını söylemekle yetinirken Özel Temsilci McGurk adeta bir şey diyemedi.

Suriye'de ABD-PKK/PYD ilişkisi ve terör örgütü PKK/PYD’nin ülkenin kuzeyinde diğer unsurlara karşı ayrımcı ve terörist tutumu ve koalisyon saldırılarında ölen sivillere ilişkin tartışmalar da AA muhabirlerinin sıklıkla gündeme getirdiği konular oldu.

Öte yandan AA muhabirleri ABD'nin PKK/PYD'ye desteği kadar Suriye, Irak, Rohingya gibi kriz bölgelerinde ABD'nin politika ve tutumunu ABD Dışişleri Bakanlığında gündeme getirdi.