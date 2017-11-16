Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, koalisyon güçlerinin Suriye'deki faaliyetlerinin, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ve Esad rejimi güçleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonları engellediğini vurguladı.

ABD'nin çok sayıda DEAŞ militanının Rakka'dan tahliye edilmesini sağladığına dair haberleri yorumlayan Lavrov, "ABD ve DEAŞ arasında bir anlaşma olduğunu söyleyemem. Biz olgulara göre değerlendirme yapıyoruz. Anlaşma yapıldığı yönünde bir kanıt yok ancak militanların zarar görmeden tahliye edilmesi sahadaki duruma etki etti. Dolayısıyla bunu araştırmalıyız. Washington'dan bu konuda bir talepte bulunduk" dedi.

Lavrov, oluşan tablo sonucunda Rusya ve Suriye ordularının DEAŞ'e karşı sonuç elde etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

"ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI MEŞRU DEĞİL"

Öte yandan Lavrov, ABD'nin Suriye'deki askerî varlığının meşru olduğu konusunda Washington'dan gelen açıklamaları eleştirdi.

Lavrov, ABD'nin Suriye'deki askerî varlığının BM Güvenlik Konseyi kararına göre meşru olduğunu belirten ABD Savunma Bakanlığı açıklamasının absürd olduğunu ifade etti.