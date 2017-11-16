Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen Petrol Şirketinin Hadramevt Müdürlüğü geçen pazar Hadramevt ve Şebve'de akaryakıt fiyatlarını arttırma kararı aldı. Benzinin litre fiyatı 185 Yemen riyali (74 cent), motorinin fiyatı 175 riyal (70 cent) iken Hadramevt ve Şebve'de benzinin litre fiyatı 220 riyale (88 cent), motorinin ise 210 riyale (84 cent) yükseldi.

Akaryakıta zam gelmesi neticesinde, toplu taşıma ve taksi fiyatları da zamlandı.

1 dolar 400 riyale yükseldi

Öte yandan Yemen riyalindeki değer kaybı sürerken 1 dolar, 400 riyale yükseldi. Yerel para biriminin değer kaybetmesiyle gıda maddelerinin fiyatları da arttı.

Tüm bunlar, çatışmalar nedeniyle zor durumda olan, çoğu zaman maaşlarını alamayan halkın sıkıntılarının daha fazla artmasına neden oldu.

Yemen Petrol Şirketinin Hadramevt Müdürü Muhammed Bamga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada petrol fiyatlarının yaklaşık bir aydır artış gösterdiğini, bu sebeple şirketin bütçesinde açık meydana gelmesi neticesinde bu kararı aldıklarını belirterek, "Ayrıca Yemen riyali, yabancı para birimleri karşısında değer kaybetti. Bu durum farkı kapatma noktasında şirketin yükünü arttırdı." dedi.

Aden ve Marib'de ise durumun farklı olduğunu belirten Bamga, "Bu şehirlerde hükûmet akaryakıta destek veriyor ve fiyat üzerinde etkili oluyor. Hadramevt konusunda da hükûmetin önünde iki seçenek var. Ya Aden ve Marib'deki gibi Hadramevt'e de destek olur ya da para birimini sabitler." diye konuştu.

Yemen Petrol Şirketi ve hükûmet zamdan rahatsız

Öte yandan Yemen Petrol Şirketinin ana merkezi, Hadramevt Müdürlüğü'nün aldığı bu karara karşı çıkarak, şube müdürlüğüne bildiri yolladı.

Bildiride, şubenin vatandaşı olumsuz etkileyecek fiyat artışları konusunda yetkilerinin olmadığı, merkeze başvurmadan böyle bir karar almamaları gerektiği belirtildi. Ancak şirket içindeki anlaşmazlığa rağmen karar yürürlüğe girdi ve zam istasyonlara yansıdı.

Meşru hükûmet de konuya çözüm bulunması ve tüm kentlerde ortak fiyat belirlenmesi çağrısı yaptı.