Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında Soçi'de düzenlenecek zirvenin, "Suriye Halkları Kongresi"nden bağımsız olacağını söyledi.

Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde 22 Kasım'da düzenlenecek üçlü zirvede, Suriye'nin ana gündem maddesi olacağını belirtti.

Üçlü zirvenin geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen görüşmeden ayrı bir formatta olacağına dikkati çeken Peskov, "22 Kasım'da düzenlenecek zirve, Suriye'de siyasi çözüm, istikrar ve güvenliğin garantörü 3 ülke arasında yapılacak. Bu zirve aynı zamanda 'Suriye Halkları Kongresi'nden de bağımsız bir toplantı olacak. Söz konusu kongreye ilişkin bir tarih henüz belirlenmedi." diye konuştu.

Peskov, zirvede herhangi bir anlaşma imzalanıp imzalanmayacağına ilişkin soruya ise cevap vermedi.