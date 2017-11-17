Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zimbabve'de devlete bağlı yayın organlarından Herald gazetesi, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ordu komutanı Constantino Chiwenga ve Güney Afrikalı bir heyetle birlikte başkanlık konutunda yaptığı toplantının fotoğraflarını yayınladı.

"ÜLKEDEKİ KARIŞIKLIĞA ÇÖZÜM BULMA AMACIYLA TOPLANILDI"

Güney Afrika merkezli televizyon kanalı eNCA, Mugabe'nin ordu komutanı ve heyetle yaptığı görüşmeyi doğrulayarak, toplantının ülkedeki karışıklığa bir çözüm bulmayı amaçladığını bildirdi.

ZUMA: KISA SÜREDE NETLİĞE KAVUŞACAK

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma ise, parlamentoda yaptığı açıklamada, Zimbabve'de devam eden olayların 'kısa sürede netliğe kavuşacağını' ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Salı günü Zimbabve medyası askeri araçların başkent Harare'ye doğru geldiğini duyurmuştu. Yerel medya Harare'de en az 3 patlama olduğunu ve askerlerin kentteki ulusal televizyonu ele geçirdiğini açıklamıştı.

Ordu televizyondan yaptığı açıklamada da darbe olmadığını, eylemlerinin ülkenin ekonomik çöküşüne neden olan Mugabe'nin çevresindeki 'suçlulara' yönelik olduğunu duyurmuştu.

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma ise dün, Zimbabve ordusunun ülkenin kontrolünü ele almasının ardından Zimbabve lideri Robert Mugabe'nin ev hapsinde olduğunu duyurmuştu.

Güney Afrika, kriz nedeniyle Zimbabve'ye bakan düzeyinde temsilcilerini de göndereceğini de açıklamıştı.