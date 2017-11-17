Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'da kasım ayı başındaki yolsuzluk operasyonunun ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Kraliyet ailesine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Kral Selman'ın gelecek hafta görevi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a (32) devredeceğini öne sürdü.

Habere göre; Kral Selman'ın İngiltere Kraliçesi gibi sembolik bir pozisyona geçecek.

MUHAMMED BİN SELMAN YOLSUZLUK OPERASYONUNU BAŞLATMIŞTI

Suudi Arabistan'da 4 Kasım günü başlayan yolsuzluk operasyonu dünya çapında büyük ses getirmişti. Bu dev yolsuzluk operasyonunun ardındaki baş aktör ise 32 yaşındaki veliaht Prens Muhammed bin Selman'dı. Prens Muhammed yeni kurulan yolsuzlukla mücadele komisyonuna da başkanlık yapıyor.

Suudi yönetimi yolsuzluk operasyonlarında sorgulanmak üzere 208 kişinin sorgulandığını açıklanmıştı. 208 kişiden 7'sini ise serbest bırakıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, en az 100 miilyar doların yolsuzluk ve rüşvete karıştığı ifade edilmişti.