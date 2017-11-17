Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Alaska Eyaleti’nde Acil Durum Planlama Komitesi üyesi Jeremy Zidek, bölge halkını Kuzey Kore’nin nükleer saldırısına hazırlıklı olmaya çağırdı. Zidek, radyasyona karşı ilaç ve su stoku yapmayı, fener ve radyo cihazlarını hazır duruma getirmeyi tavsiye etti.

Sputnik'in ABD medyasına dayandırarak verdiği haberine göre Zidek, tavsiyelerinin, insanların diğer felaketler için yaptığı hazırlıkla aynı olduğunu belirterek, “Nükleer saldırı sırasında tahliye için zaman kalmayabilir, bu yüzden en iyi tavsiye, saklanmak ve saldırının sonunu beklemek” dedi.

Alaska’da, Kuzey Kore ve İran füzelerini önlemek için geçtiğimiz haftalarda füze konuşlandırılması sona ermişti.