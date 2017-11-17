Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan’ın istifa eden başbakanı Saad Hariri’nin ailesiyle birlikte Fransa’ya geleceğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Hariri’yi birkaç günlüğüne Paris’e davet ettiğini açıklayan Le Drian, “Hariri, Macron’un davetini kabul etti” dedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Saad Hariri’nin yarın Fransa’nın başkenti Paris’e gideceğini ve daha sonra Lübnan’a döneceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Aun’ın “Başbakan Saad Hariri ailesiyle birlikte cumartesi günü Paris’e gidecek ve bir süre dinlendikten sonra istifa konusunu görüşmek üzere Lübnan’a gelecek. Saad Hariri’nin Fransa davetini kabul etmesiyle krizin sona ereceğini umuyorum. Böylece krize bir çözüm bulunmuş olur” ifadelerine yer verildi. Aun, Mayıs 2018’de yapılması planlanan seçimlere dikkati çekerek, “Yaşanan bütün bu krizler, meclis seçimlerini planlandığı gibi yapmamıza engel değildir” dedi. Lübnan, son dönemde Hizbullah’ın Yemen ve Suriye savaşındaki artan rolü sebebiyle İran ile Suudi Arabistan arasında kaldı. Hizbullah ve diğer Şii gruplar, İran yanlısı politikalara destek verirken, buna karşılık Başbakan Hariri ve diğer Sünni partiler ise Suudi Arabistan eksenli bir siyaseti öne çıkarıyordu. Hariri, İran’ı suçladıktan sonra 4 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da istifa etmişti. S. Arabistan’ın Hariri’nin ülkeden ayrılmasına izin vermediği öne sürülüyordu.

AĞABEY HARİRİ KONUŞTU

Öte yandan 47 yaşındaki Saad Hariri’nin ağabeyi Baha Hariri (51), krizin patlak vermesinin ardından ilk defa konuştu. Amerikan AP haber ajansına yazılı açıklama yapan Baha Hariri, “İran’ın Lübnan’daki vekili Hizbullah’ın artan talepleri ve eylemleri karşısında istifa eden kardeşim Saad’ın kararını destekliyorum. Yalnızca İran gibi habis bir dış aktör ve onun vekili Hizbullah, kontrol etmeye çalıştıkları Lübnan’ın dengesini bozabilir” ifadelerini kullandı. Baha Hariri, açıklamasında Suudi Arabistan’a “on yıllar boyu verdiği destekten dolayı” teşekkür etti.

RİYAD'IN GÖZDESİ BAHA HARİRİ

Suudi Arabistan Kralı Selman ile Baha Hariri’nin 2005 yılında çekilen bu fotoğrafı “Riyad yönetimi Saad Hariri’nin yerinde Baha’yı görmek istiyor” iddialarını gündeme getirdi.