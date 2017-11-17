Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Cubeyr, konuk bakanla “İran’ın bölge ülkelerinin iç işlerine müdahalesi ve diğer bölgesel konuları” ele aldıklarını söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun’ın Suudi Arabistan’a karşı ileri sürdüğü suçlamaların aslı astarı olmadığını söyleyen Cubeyr, “Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan vatandaşı ve makamından istifa etti. Hariri kendi isteği ile Suudi Arabistan’da yaşıyor ve Lübnan’a dönmemesi kendi güvenlik değerlendirmesi. Lübnan’da rejimi ele geçiren ve kendi otoritesini dayatan Hizbullah’ın politikalarını sürdürmesi ülkeyi tehlikeye ve istikrarsızlığa sürüklüyor. İran rejimi Hizbullah’ı bölge güvenliğini tehdit etmek için araç olarak kullanıyor. Lübnan, Hizbullah’ın silahlarını toplamalı” dedi.