Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bir günlük resmî ziyarette bulunduğu Myanmar’ın başkenti Nepido’da, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanı, düzenlenen ortak basın toplantısında Arakan’da yaşananlara ilişkin “Görüntüler tek kelimeyle korkunç” ifadesini kullandı. Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanlara karşı uyguladığı zulümle ilgili güvenilir raporlardan derin endişe duyduklarını vurgulayan Tillerson, 600 binden fazla Arakanlı Müslümanın Bangladeş’e göç etmesine sebep olan insanlık krizine dair bağımsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi. Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanlara karşı uyguladığı zulümle ilgili “güvenilir raporlardan” derin endişe duyduklarını belirterek bölgedeki insani kriz için bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Arakanlı Müslümanların uğradığı zulme tepki göstermediği için uluslararası toplumun eleştirilerine hedef olan Suu Çii, basın toplantısında Arakan’daki krize dair bakanlığının birkaç açıklama yayımladığını hatırlattı. Suu Çii “Ben sessiz kalmadım. Yeterince ilgi çekici şeyler söylemediğimi kastediyor olmalılar” dedi. Tillerson, daha sonra Arakan’daki ordu operasyonlarının başında bulunan General Min Aung Hlaing ile de görüştü.