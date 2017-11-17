Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Türkiye’de Hukukun Zayıflamasının Kurbanları” başlıklı oturumda konuşan Kuzey Carolina Senatörü Thomas R. Tillis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Papazı istiyorsanız papazı verin” şeklindeki sözleri için “Bu adalet değil, fidye istemektir. ABD bir NATO müttefikinden bu tür bir yaklaşım beklemez” diye konuştu. Tillis, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devreye giren Olağanüstü Hâl (OHAL) şartları altında uygulanan gözaltı, tutuklama ve yasaklarla ilgili düzenlemelerin kişiler açısından değil, ilkesel yaklaşım açısından önemli olduğunu savundu. FETÖ’cülerin ihanetini görmezden gelen Tillis, bu bağlamda Türkiye’den 60 bin kişinin tutuklandığını 100 bini aşkın kişinin işlerinden atıldığını söyledi. FETÖ’nün ağzıyla konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşleri Dairesi Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen de Türkiye hükûmetinin, “darbeyle hiçbir ilgisi olmayan ya da hükûmeti eleştiren kişi ve kurumları da darbeye karışmak ve terör üyesi olmakla suçladığını, bunun sonucu olarak on binlerce kişinin tutuklandığını” savundu.