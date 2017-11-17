Newcastle Üniversitesindeki araştırmanın başında bulunan Dr. Alan Jamieson, bulguların dehşet verici olduğunu söyledi. Jamieson “Plastik kirliliği her yere o kadar nüfuz etmiş ki, artık yeryüzünün uzak ve ulaşılamayan köşeleri bile bundan kaçamıyor” dedi. Bu yılın başlarında bilim insanları dünya çapında musluk sularının yüzde 83’ünde plastik kalıntısı bulmuştu.
Okyanuslardaki büyük tehlike! En dipte bile plastik izi çıktı
17.11.2017 - 10:18 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Okyanusların 11 kilometre derininde, hatta gezegenin en derin noktası olan Mariana Çukuru’nda dahi canlıların midelerinden sentetik lifler çıktı.
Etiketler : deniz,okyanus,
520363 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/520363.aspx
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