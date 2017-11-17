Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Newcastle Üniversitesindeki araştırmanın başında bulunan Dr. Alan Jamieson, bulguların dehşet verici olduğunu söyledi. Jamieson “Plastik kirliliği her yere o kadar nüfuz etmiş ki, artık yeryüzünün uzak ve ulaşılamayan köşeleri bile bundan kaçamıyor” dedi. Bu yılın başlarında bilim insanları dünya çapında musluk sularının yüzde 83’ünde plastik kalıntısı bulmuştu.