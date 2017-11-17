Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 11 Kasım ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi artarak 249 bin oldu. Eylül ayının son haftasından bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçen başvurulara yönelik beklenti 235 bin düzeyindeydi.

Veriler, geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının ise 6 bin 500 kişi artarak 237 bin 750’ye yükseldiğini gösterdi. Öte yandan, süregelen işsizlik maaşı başvuruları 44 bin kişi azalarak 1 milyon 860 bine geriledi.

Analistler, başvuruların beklenmedik şekilde yükselmesine karşın uzun süredir eşik seviye olarak kabul edilen 300 binin altında seyrettiğini vurguluyor.