Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine yakında Paris'e gelecek Saad Hariri ile dostane bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

Le Drian ayrıca Hariri ile gerçekleştirdiği görüşmeye ait iki de fotoğraf paylaştı.

Hariri'nin Riyad'da ikamet ettiği konutta gerçekleşen görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Resmî ziyaret için Suudi Arabistan'da bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bugün yaptığı açıklamada, Hariri'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifini kabul ettiğini ve yakında Fransa'ya geleceğini bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da hala Riyad'da olan Hariri'nin, cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'e gideceğini ve daha sonra Lübnan'a geleceğini belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, Hariri'yi ailesiyle birkaç günlüğüne Fransa'ya davet ettiğini ancak bunun kesinlikle bir sığınma olmadığını kaydetmişti.

Fransa tarafından bu yılın nisan ayında Legion d'honneur nişanı verilen Hariri, 2011 ve 2014 arasında Fransa'da yaşadı.