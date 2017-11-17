Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dhaka Tribune'ün haberine göre, yeni atanan Birleşmiş Milletler (BM) Bangladeş Koordinatörü Mia Seppo, Hoque'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Hoque, görüşme sırasında, Arakanlı Müslümanlara zulmeden Myanmar ordusunun adalet önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Myanmar ordusunun, 25 Ağustos'tan bu yana Arakan'daki sivillere yönelik saldırıları nedeniyle Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 600 binden fazla olduğunu vurgulayan Hoque, Seppo'ya devam eden Arakan kriziyle ilgili bilgi verdi.

Hoque, Seppo'dan krizin çözülmesinde Bangladeş'e destek vermeyi sürdürmesini ve Arakanlı Müslümanları geri alması için Myanmar hükümetine baskı yapmasını istedi.

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar'a yönelik insan hakları ihlalleri konusundaki endişelerini dile getiren Seppo da Bangladeş'in bu kişilere insani destek sağlanmasındaki rolünü doğruladı.

Seppo, konuyla ilgili tüm desteği sağlayacağı yönünde teminat verdi.

İkili, görüşmede, Bangladeş'teki kadın, çocuk, dini ve etnik azınlık hakları dahil çeşitli insan hakları konularını da ele aldı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 350 binin altına geriledi.