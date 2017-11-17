Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan ve ABD arasındaki geçmişteki diyalog dosyalarının takibi için resmî görüşmelere başlandı.

Görüşmelerin açılış oturumunda konuşan Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, ABD yönetimiyle daha önceden başlatılan diyaloğa bugün devam ettiklerini belirtti.

Gandur, ABD'nin Sudan'a yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdığını vurgulayarak, "İki ülke arasında tam bir normalleşme bekliyoruz."dedi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, "Eski Başkan Barack Obama döneminde başlayan ve yeni dönemde de devam eden diyalog için Hartum'da bulunmaktan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Geçen ay Sudan'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırıldığını aktaran Sullivan, ortak meseleler hakkında iki ülke arasındaki diyalogların sürdürüleceğini bildirdi.

İki ülke heyetlerinin selamlama konuşmalarının ardından basına kapalı oturumlara başlandı.

"ABD heyetinin ziyareti, iki ülke arasındaki diyaloğun ikinci aşamasının başlangıcını temsil ediyor"

Başkent Hartum'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan ile bir araya gelen Gandur, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "ABD heyetinin Sudan ziyareti, iki ülke arasındaki diyaloğun ikinci aşamasının başlangıcını temsil ediyor." dedi.

Ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması için ABD'nin sunduğu 5 konuyu ulusal gündem haline getirdiklerini ve yeni aşamada Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmanın yanı sıra borçlarının silinmesi ve Dünya Ticaret Örgütü'ne katılması yönünde de çaba sarf ettiklerini belirten Gandur, şunları söyledi:

"ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan, iki ülke halkı ve bölgenin menfaati için terörle mücadelede Sudan'la işbirliğini yönetmekten mutlu olduğunu belirterek ülkesinin, Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmak için yol haritası geliştirdiğini teyit etti."

Ortak görüşmeler sırasında ABD heyetinin, Sudan'ın Kuzey Kore ile işbirliğine ilişkin kafa yorduklarına işaret eden Gandur, bunun üzerine Hartum ile Pyongyang yönetimleri arasında ekonomik, ticari veya askerî olsun hiçbir işbirliğinin olmadığını teyit ettiklerini aktardı. Gandur şunları kaydetti:

"Bu da Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına bağlılığını teyit ediyor. Sullivan'ın Sudan'daki dini özgürlükler ve insan haklarına değinmesi üzerine bu konulara da açıklık getirildi. Anayasal yükümlülükler olarak gördüğümüz bu konularla ilgili her şeyi dinlemeye hazırız. ABD tarafı, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının ardından iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve özellikle de ABD'li yatırımcı firmaların Sudan'a girişlerine işaret etti. Heyet ayrıca, ABD bankalarının Sudan'la işbirliğine bağlılığını teyit ederek, diğer bankaların işbirliğinin ise aşamalı olarak gerçekleşeceğini ve kendilerinin de bu konuda her türlü yardıma hazır olduklarını aktardı."

Bugün resmî temaslarda bulunmak üzere başkent Hartum'a gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan'ın ziyaretinin 2 gün sürmesi bekleniyor.

Clinton'ın talimatıyla yaptırım uygulamaya başlanmıştı

ABD yönetimi, 1993'te "terörizmi destekleyen devletler" kategorisine alınan Sudan'a 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Beyaz Saray'dan 13 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bir kararname yayımladığı ve Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılması talimatı verdiği belirtilmişti.

Yaptırımların kaldırılmasının, terörle mücadelede Washington yönetimiyle iş birliği yapılması, Güney Sudan'da barışın sağlanmasına destek olunması gibi 5 konuya dayandığı ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise 12 Temmuz'da söz konusu yaptırımların nihai olarak kaldırılmasını 3 ay daha ertelediğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert 6 Ekim'de, Sudan'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasını yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurmuştu.