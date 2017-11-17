Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da, hükûmetin kararname yoluyla yasalaştırdığı Çalışma Yasası Reformu'na karşı çıkanlar, ülkenin çeşitli kentlerinde protesto gösterisi düzenledi.

Başkent Paris'teki eyleme katılanlar, ellerinde Çalışma Yasası Reformu'nu protesto eden pankartlarla Republique Meydanı'ndan Nation Meydanı'na kadar yürüdü.

Gösteriye katılanlardan Jean François, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çalışma Yasası Reformu'na karşı olduğunu, bunun için protesto ettiğini belirterek, hükûmetten buradaki insanların beklentilerini dikkate almalarını istediklerini belirtti.

Eyleme katılan Nathalie Arthaud ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çalışma Yasası Reformu'nu imzaladığını ancak bu yasaya karşı mücadelenin devam edeceğini, yasanın işçilere empoze edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Eylem sırasında kendilerini "anarşist" olarak tanıtan ve siyah elbiseler giyen bir grup ile polisler arasında gergin anlar yaşandı. Göstericiler, caddeki iki bankanın tüm camlarını kırdı.

Ülkedeki bazı liselerde de öğrenciler, okulların önüne barikatlar kurarak gösteriye destek verdi.

Paris'teki mitinge polis yetkililerine göre 8 bin, organizatörlere göre ise 40 bin kişi katıldı.

Başta Beziers, Lyon, Toulouse, Grenoble, Metz, Marsilya ve Lorient olmak üzere birçok kentte işçi sendikalarının çağrısıyla binlerce insan eylemlere katıldı.

Ayrıca demiryolu ve havaalanı çalışanları da bugün grev yaparak yasaya tepki gösterdi. Grev nedeniyle bazı uçuşların zamanında yapılamadığı, tren seferlerinin de aksadığı ya da iptal edildiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çalışma Yasası Reformu'na ilişkin kararnameyi 22 Eylül'de Elysee Sarayı'nda yapılan Bakanlar Kurulunun ardından imzalamıştı.

Hükûmetin reformu Ulusal Mecliste oylanmadan kararname ile yasalaştırma kararı kamuoyunda tepkilere yol açmış ve çalışanlar, Çalışma Yasası Reformu'nu protesto için bugüne kadar ülke çapında 2 kez meydanlara inmişti.

Değişiklikler ne getiriyor?

Macron'un ülkede yüzde 9,5 oranındaki işsizliğe çare bulacağını belirterek ortaya attığı en önemli seçim vaadi olan reform, işverenlerin, işten haksız çıkarmalarda ödenecek tazminatlar için tavan belirlenmesine ve herhangi bir yasal kısıtlamaya maruz kalmaksızın çalışma saatlerini doğrudan işçilerle belirleme özgürlüğü elde etmesine imkan tanıyor.

Çalışma Yasası Reformu'nda, 50'den az çalışanı bulunan iş yerlerinde işverenin sendika temsilcisi olmaksızın çalışanla masaya oturabilmesi ve işten çıkarmalarda itiraz süresinin 1 yıl ile sınırlandırılması gibi değişiklikler de yer alıyor.