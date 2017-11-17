Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas yöneticilerinden Muhammed Nizal, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üyesi olan uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin 2016'da Tunus'ta öldürüldüğü suikastı Mossad'ın gerçekleştirdiğine dair ellerinde kesin delillerin bulunduğunu" söyledi.

Suikasttan hemen sonra olayı araştırmaya başladıklarını kaydeden Nizal, "Suikastı Mossad'ın yaptığını tahmin etmiş ve olaydan kısa bir süre sonra da bunu açıklamıştık. Bugün, o açıklamamızı kesin delillerle kanıtladığımızı ve İsrail'i Muhammed Zevvari'nin katli olmakla suçladığımızı resmi olarak ilan ediyoruz." dedi.

Zevvari'yi uzun bir süre takip eden Mossad ajanlarının, suikast için başka gruplardan da yardım aldığını belirten Nizal, Mossad ajanlarına yardım eden bu grupların kimler olduğuna ilişkin ise herhangi bir bilgi vermedi.

Suikastın "Johann" adında bir Mossad subayı tarafından komuta edildiğini iddia eden Nizal, suikastla ilgili şu ayrıntıları verdi:

"Yapmış olduğumuz araştırmalar gösteriyor ki suikast operasyonunda üç ekip koordinasyonlu şekilde çalışmış. Birinci ekip lojistik destek sağlamış, ikinci ekip bilgi toplamış ve üçüncü ekip de cinayeti işlemiş. Bosna Hersek pasaportu taşıyan iki kişi, aracının içinde bulunduğu sırada Zevvari'ye susturucu takılmış silahlarla yakın mesafeden ateş etmiş."

Mossad'ın dünyanın farklı bölgelerinde şimdiye kadar birçok cinayet işlediğine ve işlemeye devam ettiğine dikkati çeken Nizal, şunları kaydetti:

"Bunlara sessiz kalmak bölgenin istikrarına zarar veriyor. Siyonist devlet, Zevvari'nin katilidir ve bu delilleriyle de ispatlanmıştır. Terör eylemlerine devam eden bu terörist devlete, hukuki ve siyasi yollarla hesap sorulmalı ve yaptırımlar uygulanmalıdır. Siyonist devletin tüm saldırılarına rağmen bizim Filistin mücadelemiz devam edecektir."

Zevvari'nin eşinden gerçeklerin ortaya çıkarılması çağrısı

Öte yandan Zevvari'nin eşi Macide Salih, suikastın Mossad tarafından işlendiğinin açıklanmasının ardından Tunuslu yetkililere "gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda destek olmaları" çağrısında bulundu.

Hamas'ın "Zevvari suikastını İsrail gizli servisi Mossad'ın yaptığını" açıklamasının ardından, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Salih, "Tunus Cumhurbaşkanına ve hükûmetine ülkelerinin bir evladı olan Zevvari'nin suikastıyla ilgili gerçeklerin açığa kavuşturulması konusunda destek olmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Eşine yönelik suikastta Mossad ajanlarına yardım eden Tunuslu kişi ve tarafların Hamas tarafından açıklanmasını temenni ettiğini söyleyen Salih, "Hamas'ın aynı zamanda bu davanın soruşturmasını hızlandırmada, faillerin ortaya çıkarılmasında ve dosyaya zarar verilmemesi konusunda da Tunus makamlarını teşvik etmelerini umuyorum." diye konuştu.

Salih, "Suikast dosyasındaki gelişmelerin üzerinde durmak ve araştırmaları hızlandırma konusunda ilgili makamlar üzerinde baskı oluşturmak için, Zevvari'nin ölümünün birinci yılında bir basın toplantısı düzenlemek istiyorum. Bu konuda etkili tüm tarafları destek olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.