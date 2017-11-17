Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordunun dün akşam Mugabe ile yapılan görüşmenin ardından devlet gazetesi "The Herald"ta yayımlanan açıklamasında Mugabe'nin çevresindeki suçluların ayıklanmasında önemli ilerlemeler kaydedildiği ve şimdiye kadar çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ordunun Mugabe'nin görevden ayrılması için görüşmeleri sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada ülkede görev yapan askerî ateşelere gelişmeler hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

Ev hapsinde tutulduğu bildirilen Mugabe, dün Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga ile görüşmüştü. Güney Afrikalı heyetin de katıldığı görüşmenin ardından Mugabe'nin Chiwenga ve heyet üyeleriyle fotoğrafları servis edilmişti.

Zimbabve ordusu, çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askerî müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.