Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman'ın yerini sağlamlaştırmak için potansiyel rakiplerine yönelik başlattığı operasyonda sona doğru yaklaşıldı.

YENİ DÖNEM İÇİN TARİH VERDİLER



İngiliz Daily Mail gazetesi, Kraliyet ailesine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Kral Selman'ın (81) gelecek hafta görevi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a (32) devredeceğini öne sürdü.

Yeni süreçte Kral Selman'a İngiltere Kraliçesi gibi sembolik bir pozisyon verilecek.

ŞU ANDA BİLE BABASININ BİR ADIM GERİSİNDE



Veliaht Prens, babası tahta çıktığından beri istikrarlı bir şekilde hızla yükseldi. Hâlihazırda babasının sadece bir adım gerisinde.