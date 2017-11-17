Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de dün ilginç bir olay yaşandı. Pentagon, Twitter hesabından, aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu, hakkında taciz iddiaları bulunan siyasetçilerin görevlerinden istifa etmesi çağrısında bulunan bir paylaşımı "yanlışlıkla" paylaştı.

PAYLAŞIM RETWEET EDİLDİ



Paylaşım, Pentagon'un resmi Twitter hesabı üzerinden 'retweet' edilerek paylaşıldı.

Durumun ortaya çıkması üzerine '@deptofdefense' adını kullanan bakanlık, paylaşımı silerek paylaşımın yanlışlıkla yapıldığı belirtti.





GÖZDAĞI GİBİ TWEET



Washington'u çalkalayan taciz iddiaları üzerine söz konusu Twitter kullanıcısı "Çözüm belli… Roy Moore, yarıştan çekil. Al Franken, Kongre'den istifa et. Donald Trump başkanlıktan istifa et. Cumhuriyetçi Parti, cinsel tacizleri parti konusu yapmayı bırak. İkiyüzlülüğünüz gibi bu da bir suçtur." paylaşımında bulunmuştu.





PENTAGON'DAN "YANLIŞLIK" AÇIKLAMASI



Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon sözcüsü Rob Manning, "Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabını kullanma yetkisi bulunan bir yetkili Savunma Bakanlığı'nın tasvip etmediği bir paylaşımı yanlışlıkla paylaştı. Yetkili hatayı kısa sürede fark edip paylaşımı sildi." açıklamasını yaptı.

Konunun yanlış olduğu söylenerek üstü kapatılsa da bazı çevreler Trump'tan memnun olmadığı için Pentagon üzerinden ABD Başkanı'na "muhtıra verdi" iddialarını ortaya attı.