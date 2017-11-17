Suriyeli kaynaklardan edinilen bilgilere göre terör örgütü DEAŞ, rejim güçleri tarafından kontrol edilen el-Jafra bölgesinde bombalı yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırı sonrası 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. 