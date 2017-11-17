Suriyeli kaynaklardan edinilen bilgilere göre terör örgütü DEAŞ, rejim güçleri tarafından kontrol edilen el-Jafra bölgesinde bombalı yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırı sonrası 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.
Suriye'nin Deyrizor kentinde bombalı saldırı: 20 ölü, 30 yaralı
17.11.2017 - 20:49 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Deyrizor kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Etiketler : suriye,deyrizor,deaş,
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