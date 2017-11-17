Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Designated Survivor" isimli Amerikan dizisinde "Nuri Şahin" ismiyle konu edilen elebaşı Fetullah Gülen, izleyicilere masum gösterildi. Dizide ABD Başkanı ile görüşen FETÖ elebaşının "darbe girişiminin arkasında olmadığı" yalanı büyük bir titizlikle işlendi. Dizide 15 Temmuz'un darbe girişiminin FETÖ bağlantısı olmadığı yalanının yanısıra ciddi çarpıtmalarla da Türkiye hedef alındı.

Dizi, ABD yönetimine karşı büyük ve neredeyse kusursuz bir darbe girişimi hazırlayan Patrick LIyod ile darbe öncesi görevden alınmak üzere olan ama ABD Başkanı Parlamento'da konuşma yaparken bombalı saldırı ile tüm yönetim öldüğü için Başkan olarak atanan bakan Tom Kirkman arasındaki mücadeleyi anlatıyor.

Kirkman'ın, saldırının yaşandığı gün ABD yasalarına göre herkes parlamento binasındayken dışarda kalması için seçilmiş bir kişi. Saldırı sonucu herkes öldüğü için sonradan LIyod'un adamlarından birinin yaşadığı ortaya çıksa da Kirkman'ın başkan olarak atanması ile dizide macera başlıyor.

SON BÖLÜMDE SKANDAL

Dizinin 2. Sezonun 7. Bölümün başlığı: "Family Ties" (Aile Bağları).

Dizinin bu bölümün konusu Türkiye. "Türkiye Cumhurbaşkanı" Fatih Turan, bir NATO toplantısı için ABD'ye gider. Burada ABD Başkanı Kirkman ile görüşür. Ortak basın açıklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı nezaket kurallarını, devlet protokol kurallarını da aşarak ABD Başkanı'nın sözünü keser ve ABD'de yaşayan ve Türkiye'de yaşanmış darbenin sorumlusu olan Nuri Şahin'in ABD'den iadesini ister.

Türkiye Cumhurbaşkanını dizinin konumlandırış şekli, dizideki davranışları, mimikleri, kıyafetinin renkleri, İngilizce aksanı ve diğer yönleriyle tam bir algı operasyonunun parçası.