Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tillerson, Washington’da düzenlenen Afrika’da Ticaret, Güvenlik ve Yönetişim Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu.Afrika Birliği üye ülkeleri dışişleri bakanları ile bir araya gelen Tillerson, “Hepinizin Zimbabve’deki olayları yakından takip ettiğinizi biliyorum ve her biriniz için bu olayların kaygı verici olduğunu biliyorum. Bizim için de kaygı verici. Ülkenin anayasasına uygun bir şekilde sivil yönetime hızlı bir şekilde dönüş yapması için çalışmalıyız.” dedi.Sonunda Zimbabve halkının kendi hükümetlerini seçmesi gerektiğini vurgulayan Tillerson, “Zimbabve’nin kendisi için, demokratik seçimler ve insan haklarına saygıyı içeren yeni bir yol çizme fırsatı var.” diye konuştu.

Zimbabve ordusu, çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe" olmadığını, Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin çevresindeki suçlulara yönelik bir operasyon yapıldığını öne sürmüştü.Daha önce ev hapsinde tutulduğu bildirilen Mugabe, dün Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga ile görüşmüştü. Güney Afrikalı heyetin de katıldığı görüşmenin ardından Mugabe'nin Chiwenga ve heyet üyeleriyle fotoğrafları servis edilmişti.Mugabe ayrıca ordunun askeri müdahalesinin ardından başkent Harare'deki Zimbabve Open Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılarak ilk kez halkın karşısına çıktı. Diğer taraftan Zimbabve Savaş Gazileri Birliği Başkanı Chris Mutsvangwa, başkent Harare'de, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ayrılmak için bugün karar vermek zorunda. Eğer ayrılmazsa yarın hesaplaşacağız." şeklinde konuşmuştu.