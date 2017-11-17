Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Nairobi'de Odinga'yı karşılayan destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Güvenlik güçlerine ait bir aracın ateşe verilmesi sonucu tırmanan olaylarda bir gösterici hayatını kaybetti. Olaylarda çok sayıda kişi de yaralandı.