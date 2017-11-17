Başkent Nairobi'de Odinga'yı karşılayan destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Güvenlik güçlerine ait bir aracın ateşe verilmesi sonucu tırmanan olaylarda bir gösterici hayatını kaybetti. Olaylarda çok sayıda kişi de yaralandı.
Kenya'da muhalif lider döndü, ülke karıştı
17.11.2017 - 22:32 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 22:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kenya'nın muhalif lideri Raila Odinga, ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından ülkesine geri döndü.
Etiketler : Kenya,Raila Odinga,ABD,
520542 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/520542.aspx
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