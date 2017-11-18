Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere, bu hafta ortaya çıkan PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki anlaşmayı onaylamadıklarını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığında İngiliz Milletler Topluluğu ve Birleşmiş Milletlerden Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmad, Suriye'deki gelişmelerle ilgili parlamentoda milletvekillerini bilgilendirdi.

Lord Ahmad, terör örgütü DEAŞ'ın, militanlarının Suriye'nin Rakka kentinden tahliye edilmesi için PKK/PYD ile yaptığı gizli anlaşmaya ilişkin, "Görüşmelere dâhil olmadık ve bu kararı da onaylamadık. Bu, Rakka Sivil Konseyi ve aşiret büyükleri de dahil olmak üzere yerel liderler tarafından yapılan yerel bir anlaşmaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Toprak kaybetmesine rağmen DEAŞ'ın halen tehdit oluşturmaya ve uluslararası koalisyonun hedefinde bulunmaya devam ettiğini söyleyen Lord Ahmad, şöyle konuştu:

"DEAŞ'ı bitirmeye kararlıyız. DEAŞ'ın bölgeyi kaybetmesi nedeniyle oradan dönenlerin oluşturduğu riske karşı da hazırız. Bu tehdidi engellemek ve azaltmak için bir dizi araç kullanıyoruz. Anlaşma özellikle SDG (PKK/PYD) tarafından biliniyordu, bu yerel bir aşiret anlaşmasıydı. Tahliyenin amacı, özellikle kadınların ve küçük çocukların bulunduğu Rakka'da sivil can kaybını en aza indirmekti. Suriye ve Irak'ta çatışma bölgelerinden ayrılmayı planlayanların yerelde sorumlu tutulması bakımından DEAŞ savaşçılarının izini sürmede birkaç komşu ülke de dahil olmak üzere tüm aracıları yerinde kullanmaya ve 73 ülkeli koalisyonla çalışmaya devam ediyoruz."

İngiltere'den de çok sayıda kişinin DEAŞ saflarında yer almak üzere bölgeye gittiğine vurgu yapan Ahmad, "Yabancı savaşçılar İngiltere'ye dönmeyi denerlerse yurtdışında işledikleri suçları hesaba katacak ve yasal işleme tabi tutulacakları bir süreç var. Bölgeden kaçan DEAŞ savaşçılarını tüm yönleriyle izlemeye devam ediyoruz. Hareketlerini çok yakından takip etmeyi sürdürüyoruz." dedi.

Terör örgütü DEAŞ üyelerinin ve ailelerinin Rakka'dan çıkışıyla ilgili PKK/PYD ile DEAŞ arasında yapıldığı bildirilen anlaşma, uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.