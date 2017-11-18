Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hedef aldığı Hajjah bölgesinde Abs ve Hamis arasında giden bir otobüsteki 6 sivil hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak Arap koalisyonundan henüz bir açıklama yapılmadı.
Yemen’de hava saldırısında 6 kişi öldü
18.11.2017 - 18:03 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen’in Kuzey batı kesiminde bulunan Hajjah bölgesine Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin yaptığı hava saldırısında bir otobüste bulunan 6 sivil hayatını kaybetti.
Etiketler : Yemen,Suudi Arabistan,hava saldırı,ölü,
520709 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/520709.aspx
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