Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hedef aldığı Hajjah bölgesinde Abs ve Hamis arasında giden bir otobüsteki 6 sivil hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak Arap koalisyonundan henüz bir açıklama yapılmadı.