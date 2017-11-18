Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, kendisini gözaltına alan ordu yetkilileriyle ikinci kez görüşecek.Görevi bırakması yönündeki görüşmeler kapsamında Mugabe, yarın ordu yetkilileriyle bir araya gelecek. Görüşmeye, Katolik rahip Fidelis Mukonor, İstihbarat Başkanı Aaron Nhepera, Mugabe'nin sözcüsü George Charamba da katılacak.Ülkede Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen binlerce kişi bugün yürüyüş düzenlemişti.

Mugabe'nin çekilmesini isteyen pankartlar taşıyan ve şarkılar söyleyerek başkent Harare sokaklarında yürüyen kalabalığın arasında çok sayıda ordu mensubu ve aracı da görülmüştü. Zimbabve ordusu, çarşamba günü başkente girerek devlet televizyonunu ele geçirmiş, sabaha karşı televizyonda okunan bildiride askeri müdahalenin "darbe olmadığı" öne sürülmüştü.