Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun resmi internet sitesinde ordudan bir yetkiliye dayandırılan habere göre, ordu güçleri, İsrail-Suriye sınırındaki Golan Tepeleri ve Ürdün Vadisi'nde bugün geniş çaplı bir askeri tatbikat başlatacak.

Bölgedeki tatbikat dolayısıyla patlama seslerinin duyulabileceği konusunda uyarıda bulunulurken, Ürdün Vadisi'ndeki tatbikatın bir gün süreceği, Golan Tepeleri'ndeki tatbikatın ise bir hafta devam edeceği bilgisi verildi.

"Askeri güçlerin yeterliliğinin korunması" için düzenlendiği ifade edilen tatbikatın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.