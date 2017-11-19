Finlandiya Uzay Ajansından yapılan açıklamada, Laponya bölgesine düşen meteorun büyük olduğu ancak atmosferde yanarak yeryüzüne düşmesi nedeniyle herhangi bir tahribat meydana gelmediği belirtildi. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre ise gece geç saatlerde meteor ateş topunun bölgeyi kısa süre gündüz gibi aydınlatması nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı. Sputnik'in haberine göre, görüntüler kuzey ışıklarını yakalamak için bölgede 24 saat çekim yapan güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Finlandiya'nın Laponya bölgesine meteor düştü
19.11.2017 - 02:48 | Son Güncelleme: 19.11.2017 - 02:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Finlandiya'nın kuzeyinde bulunan Laponya bölgesine meteor düştüğü bildirildi.
Etiketler : laponya,finlandiya,meteor,
520791 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/520791.aspx
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