Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN ANKARA - ABD’nin, dünyanın en kanlı terör örgütü DAEŞ’lı teröristleri Rakka’dan tahliye etmesi, Washington yönetiminin terör örgütleri ile nasıl karmaşık ilişkiler içinde olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi akıllardaki asıl soru: “ABD bu eli silahlı teröristleri nereye taşıdı ve ikinci adresleri neresi olacak?”

31 Mayıs’ta 2017 tarihli Türkiye gazetesinde, ABD’nin DEAŞ ile Rakka’dan çıkış için koridor oluşturmak üzere görüşmeler yaptığı yayınlanmıştı. BBC’nin geçen hafta ortaya çıkardığı görüntülerle birlikte ABD’nin bölgedeki terör örgütlerine karşı tutum tekrar gözler önüne serildi. Rakka operasyonu öncesinde örgütün lideri “Bağdadi yaralandı - öldü” haberleri DEAŞ içindeki 13 farklı grubu Musul, Anbar ve Rakka’da paniğe sevk etti. Bu süreçte ABD bölgedeki 3 Sünni aşiret kanaat önderini (Duleymi, Şammar ve Nuceyfi) devreye soktu. Bağdadi’nin yakınındaki 3 önemli isim ABD, YPG’liler ve aşiret kanaat önderlerinin katılımı ile masaya oturdu.



AYRIŞTIR, BÖL, TAHLİYE ET

Görüşmelerin ilk sonuçları Musul’da alındı. Nuceyfi ve Şammar aşiretinin kanaat önderleri yerli sayılan Nakşibendi ordusuyla birlikte 4 grubun zamana yayılarak içeride elimine edilmesini teklif etti. Yabancı teröristlerin ise Rabia bölgesinden Suriye’ye koridor açılarak ayrılması tartışıldı. Müzakerelerin ardından Musul içindeki DEAŞ’ın önce kendi içinde bölünmesine 17 gün süre ile koridorun açık tutulmasına karar verildi. DEAŞ’ın kullandığı koridorun güvenliğini ise Rabia bölgesinde YPG ve SNG gerçekleştirdi. Tahliyelerin ardından geri kalan unsurlara yönelik operasyon başlatıldı.



İKİNCİ RAUNT RAKKA

Rakka operasyonu süresince kentten 9 tahliye gerçekleştirildi. Operasyona günler kala bölgenin en güçlü Sünni Arap aşiretlerinden Duleymi’nin kanaat önderlerinden Ebu Osama Abdullah Duleymi aracılığıyla görüşme yapıldı. Tahliye ve esir takası için ilk görüşme 22 Mart’ta PKK’nın Suriye kolu YPG ile, ikinci görüşme ABD’lilerin de katılımı ile 24 Mart’ta yapıldı. Görüşmelerin akabinde 61 kişilik esir değişimi yapılırken 30 Mayıs’ta kentin güneyinden tahliyelerin başlaması planlandı. Ancak Rus uçaklarının geçiş hattını bombalaması üzerine tahliyeler 48 saat ertelendi. Güvenliğin sağlanmasıyla 420 kişilik grubun geçişi sağlandı. ABD, Rakka operasyonu süresince 6 defa örgüt liderleriyle görüştü. DEAŞ militanları kentin güneyinden açılan koridordan 90 bin nüfuslu Ebu Kemal ilçesine taşındı. ABD, Ebu Kemal bölgesinde DEAŞ cephelerine hava saldırısı yapılmasına müsaade etmedi. Moskova, ABD’yi DEAŞ’a kol-kanat germekle suçlarken Washington yönetiminden cevap gelmedi.



YERLİ MİLİTANLAR KALDI

Suriye’de ABD ile DEAŞ arasında arabulucu olan Arap aşiretlerinden Duleymi’nin kanaat önderlerinde Rekan Duleymi, “Şu anda ABD’yi Libya ilgilendiriyor. Mısır, Fas, Tunus, Cezayir özgür bir biçimde Libya’da olanlardan endişelendiklerini duyurdu. Bu ülkeler ABD’den yardım almayı istemiyor. Bölgede istikrar istiyorlar. Bu, ABD’nin Afrika’daki pozisyonunu ciddi biçimde zayıflatıyor. Libya’nın ileride daha da istikrarsız olması ve Sina yarımadasındaki bitmek bilmeyen çatışmalar ters etkilere yol açıyor” yorumu ile ABD’nin kendi ülkelerine kaçan 3 bin 700 militanın dışında kalan yabancı DEAŞ’lı teröristlerin Libya’ya taşınacağının sinyallerini verdi.



TRUMP’IN TEMSİLCİSİ MCGURK RAKKA’DA

ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, ‘DEAŞ’lıların pazarlık sonucu ayrılmalarına izin verildiği’ iddialarıyla gündemde olan Suriye’nin Rakka kentini ziyaret etti. Rakka’nın 17 Ekim’de DEAŞ’tan temizlenmesi sebebiyle Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından kutlama yapılan Naim Meydanı’nı da ziyaret eden McGurk, burada kentin yeniden inşası, hafriyatın kaldırılması ile elektrik ve altyapı hizmetleriyle ilgili ABD’li yetkililerden bilgi aldı.