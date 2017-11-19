Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmete karşı darbe planlamak şüphesiyle temmuz ve kasım arasında gözaltına alınan askerlerin yargılanmasına başkent Banjul yakınındaki Yundum kampında kurulan askeri mahkemede başlandı.

Askerlerin, darbe tertiplemek üzere WhatsApp'ta kurdukları bir mesajlaşma grubunda toplantılar planlayıp, tartışmalar yaptıkları iddia edildi.

Suçlamaların hükme dönüşmesi halinde askerler ömür boyu hapis veya idamla cezalandırılabilecek.

Davaya 27 Kasım'da yapılacak duruşmayla devam edilecek. Duruşmada sanıklar suçlamalara dair savunmalarını yapacaklar.

Gambiya'daki siyasi kriz

Eski Devlet Başkanı Jammeh, Aralık 2016'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde rakibi Adama Barrow'a mağlup olmasına rağmen, ordunun desteğini arkasına alarak koltuğunu terk etmemekte direnmişti. Bunun üzerine ülkede halk sokaklara dökülmüş, seçilmiş devlet başkanı ancak Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin askeri müdahalesiyle Ocak 2017'de görevine başlayabilmişti.

Gambiya'da Jammeh yanlılarının hala ordu içinde ciddi bir çoğunluk oluşturduğu tahmin ediliyor. Yeni devlet başkanı Barrow, iktidarını sürdürmek için hala bölgesel güçlerin askeri desteğine dayanmak zorunda kalıyor.