Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hug, düzenlediği basın toplantısında Donbas’ta ateşkes ihlalinin devam ettiğini belirtti.

“Ukrayna’nın doğusunda geçen hafta 6 binden fazla ateşkes ihlali oldu" diyen Hug, bu ihlallerinin yüzde 40’ının Donetsk Havaalanı, Yasinovataya ve Avdeyevke bölgelerinde meydana geldiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna birlikleri arasında çatışmaların başlamasından bu yana 10 bin 225 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 541 kişinin yaralandığını açıklamıştı.