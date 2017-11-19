Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantin Donanmasının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumartesi saat 10.42 ile 10.52 arasında, farklı üslerde 4 ila 36 saniyelik kısa uydu aramaları tespit edilmiştir. Bunların kayıp denizaltı mürettebatının yeniden karayla bağlantı kurma çabası olabileceği değerlendirildiğinden sinyallerin kaynağı araştırılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, uydu sinyallerinin denizaltıdan geldiğinin henüz doğrulanamadığını ve bunun şimdilik yalnızca bir ihtimal olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Öte yandan kayıp denizaltıyı arama çalışmaları da devam ediyor.

ABD Donanmasından yapılan açıklamada, California eyaletinde konuşlu Sualtı Kurtarma Komutanlığına arama çalışmalarına destek vermesi için talimat verildiği bildirildi. Birliğin elinde uzaktan kumandalı su altı arama araçları ve batık denizaltılardaki personeli kurtarmak için gerekli donanım bulunuyor.

Denizaltının bağlı olduğu Mar del Plata Donanma Üssü Komutanı Gabriel Gonzalez, "Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık'tan birimlerle eşgüdüm halinde" olduklarını kaydetti.

Bu arada Mar del Plata Üssü'nde toplanan denizaltı mürettebatının aileleri de yakınlarından gelecek haberleri bekliyor.

ASA San Juan denizaltısıyla telsiz bağlantısı, başkent Buenos Aires'in 250 kilometre güneyindeki üssüne geri dönerken, kıyıdan 430 kilometre açıkta kesilmişti.

Denizaltıdan çarşamba gününden bu yana haber alınamıyor.

Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı, 1983 yılında Arjantin donanmasına katılmıştı.