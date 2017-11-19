Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının bugün Antalya'da yaptıkları toplantıya Tahran da büyük önem veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla 22 Kasım'da Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Antalya'da bir araya geldi.

''ANTALYA TOPLANTISI SURİYE'DEKİ SAVAŞI DURDURABİLİR''

Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının bugün Antalya'da yaptıkları toplantıya Tahran da büyük önem veriyor. İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, üçlü toplantı için "Suriye'deki savaşı durdurabilir" değerlendirmesini yaptı.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, twitter hesabından Antalya toplantısını değerlendirirken buluşmayı Suriye'de huzurun yerleşmesi için olumlu bir hareket olarak nitelendirdi. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"İran-Türkiye-Rusya'nın Suriye karşıtı savaşın durdurulması yönünde yapacağı toplantıyı olumlu olarak görüyoruz. Bölge ile Suriye'yi savaşa sürükleyenler artık pes etmek üzereler."

Mehr haber ajansı mesajı yansıttığı haberinde, "Antalya Üçlü Toplantısı'nda Suriye krizinin siyasi çözümü başlığı ele alınacaktır" dedi.