Fas devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, Fas'ın güneyinde yaşanan yemek izdihamında en az 15 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaraladı. Yerel basında yer alan haberde ise, Fas'ın Sidi Boualam şehrinde 15 kişinin, yiyecek dağıtıldığı esnada hayatını kaybettiği belirtildi.
Fas'ta yemek izdihamı: En az 15 ölü
19.11.2017 - 17:39 | Son Güncelleme: 19.11.2017 - 17:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fas devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, Fas'ın güneyinde yaşanan yemek izdihamında en az 15 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaraladı.
Etiketler : fas,dünya,yemek izdihamı,
520934 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/520934.aspx
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