Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, Fas'ın güneyinde yaşanan yemek izdihamında en az 15 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaraladı. Yerel basında yer alan haberde ise, Fas'ın Sidi Boualam şehrinde 15 kişinin, yiyecek dağıtıldığı esnada hayatını kaybettiği belirtildi.