Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Frankfurt şehrinde bir garaja 1997 yılında arabasını park eden ve nereye park ettiğini unutan adam, polis arabasını hurdalığa götürmek için araştırma yapınca 20 yıl sonra aracını buldu.

20 YIL ARABASINI BULAMADI

Park ettiğiniz arabayı otoparkta kaybetmek kadar insana sıkıntı veren bir şey yoktu. Eninde sonunda bir şekilde bulduğunuz arabanın yerini unutmanız, bazen size durduk yere saatler kaybettirir. Ancak Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan adam, arabayı otoparkta kaybetme meselesini çok farklı bir boyuta taşımış. 1997 yılında otoparka parkettiği arabayı kaybeden adam 20 yıl boyunca arabasını bir daha bulamamış.

POLİSLER ARACIN SAHİBİNE ULAŞTI

Daha sonra otoparkın yıkımı sırasında neredeyse hurda haline gelen arabayı, hurdalığa götürecek olan polisler, yasal olarak sahibine ulaşmaları gerektiği için arama çalışmalarına başlamışlar. Arama çalışmaları sonucunda arabanın 76 yaşındaki sahibine ulaşan polisler, arabanın o dönemde sahibi tarafından çalındığı bildirimini verdiğini ancak aslında adamın arabayı park ettikten sonra otopakta arabayı bulamadığını farketmişler.

40 BİN EURO HARCADI

Arabaya ulaşan adam otoparkta arabayı çalıştırmayı denediyse de, 20 yıldır otoparkta bekleyen araba çalışmadığı için sonuç olarak çektirmek zorunda kalmış. Bir Alman haber sitesine göre ise, adamın arabaya çekici ve tamir masrafı dahil 40 bin euro harcadığını öğrenildi.