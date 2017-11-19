Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, Brüksel'de geçtiğimiz haftalarda Fil Dişi Sahilleri ve Fas arasında oynanan maç sonrası yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close'yı eleştirdi. Jambon, Close’yı olayları ele alamamak ve grupları sakinleştirememekle suçlayarak, "Brüksel'de meydana gelen olayları kontrol altına alamadı" dedi. Suçlamalar karşısında sessizliğini bozan Sosyalist Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, bir radyo programında; "Bana haksızlık yapılıyor" dedi. N-Va partisinden (Yeni Flaman İttifak partisi) olan Anvers Belediye başkanı Bart Dewever’e okları yönelten Close, "PKK olayları sanki sıkıntısız mı geçti, hatta olaylardan önce Anvers'teki yetkilileri PKK'lılar provokasyon yapabilir diye uyardım" dedi.