Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, "Katar vatandaşları, hac ve umre ibadetini eda ederken zorluklarla karşılaşıyor. Bu nedenle konuya ilişkin son gelişmeleri, tüm parlamentoların yanı sıra bölgesel ve uluslararası insan hakları örgütlerine ileteceğiz." ifadesine yer verildi.

Uluslararası toplum ve BM İnsan Hakları din ve inanç özgürlüğü özel raportörlüğüne, dini ritüelleri siyasileştirmenin ve ibadet haklarına yönelik ihlallerin ivedilikle durdurulması çağrısı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suudi Arabistan yönetimi, hala dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen Katar vatandaşı ve bu ülkede ikamet edenlere engel çıkarmaya devam ediyor. Umre yapmak isteyenlere karşı zorlukların çıkarıldığına dair Katar'daki hac ve umre seyahat acentelerinden şikayetler geliyor."

Konuya ilişkin henüz Suudi Arabistan'dan bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, 30 Eylül'de Bahreyn'in başkenti Manama'da, Katar kriziyle ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar'ın hac meselesini siyasileştirme girişimini reddediyoruz. Suudi Arabistan, Katarlı hacıları diğer tüm Müslümanlar gibi kutsal topraklarda ağırlamaktan memnuniyet duyar. Hiçbir ülkenin bunu siyasileştirmesini ve farklı amaçlar için kullanmasını kabul etmiyoruz." diye konuşmuştu.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.