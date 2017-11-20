Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Baden-Württemberg eyaletinin Berlin temsilciliğinde 12 saat süren görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, 4 parti arasında ülkenin modernizasyonu konusunda ortak bir düşüncenin ve özellikle güven temelinin oluşturulamadığını belirtti.

FDP'nin son haftalarda uzlaşma için birçok konuda teklif sunduğunu ifade eden Lindner, haftalar sonra halen çelişkilerin, çok sayıda açık soruların ve ihtilafların bulunduğunu kaydetti.

Büyük farklılıkların Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve FDP arasında aşılabileceğini belirten Lindner, ancak bugün de yakınlaşma olmadığını, yapılan görüşmelerde daha önce uzlaşma sağlanan konularda bile adımların geriye atıldığını aktardı.

"Yanlış yönetmektense, yönetmemek daha iyi." değerlendirmesinde bulunan Lindner, özünde inanmadıkları bir politikayı desteklemek istemediklerini kaydetti.

Almanya'da "Jamaika koalisyonu"nu kurma hedefiyle yaklaşık 4,5 haftadan beri toplantılar yapan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler 18 Ekim'de başlamıştı.

Taraflar 12 başlık altında topladıkları maddeleri 3 turda müzakere etmiş, ön görüşmelerin 16 Kasım'da tamamlanması hedeflenmişti.

16 Kasım Perşembe günü başlayan ve cuma sabahına kadar süren 15 saatlik görüşmede sonuç alınamadı ve ön görüşmelerde uzatmalara gidildi.

Son üç günde yapılan görüşmelerde de taraflar anlaşamadı ve 19 Kasım Pazar günü öğle saatlerinde başlayan ve 12 saat süren görüşmelerin ardından FDP masadan kalktığını bildirdi.

Almanya'da bundan sonra hükûmet kurma çalışmalarının nasıl devam edeceği merak ediliyor.

FDP'nin görüşmelerden çekilmesinden sonra erken seçim veya azınlık hükûmeti kurma gibi seçenekler gündeme gelebilir.

CDU/CSU, FDP ve Yeşillerin oluşturması beklenen hükûmet seçeneği, partilerin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı "Jamaika koalisyonu" olarak adlandırılıyordu.