Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetecilerin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin tarihinin belirlenip belirlenmediği yönündeki sorusunu cevaplayan Uşakov "Hayır, belirlenmedi" cevabını verdi.

SOÇİ'DE GÖRÜŞÜLECEK

PYD'nin Kongre'ye katılıp katılmama konusuna da değinen Uşakov, konunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin çarşamba günü Soçi'de gerçekleştireceği görüşmede ele alınacağını söyledi.

Uşakov "Tüm bunlar konuşulacak" diyerek Suriye'de istikrar konusunun görüşüleceği zirvede askeri yetkililerin de yer alacağı bilgisini verdi.

ERDOĞAN SON SÖZÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Türkiye'nin tepkisini çeken Rusya'ın PKK/PYD davetiyle ilgili olarak Erdoğan "Türkiye olarak biz, terör örgütlerinin olduğu masada kesinlikle olmayız. Bu, Cenevre için de geçerli Astana için de. Buralara bir terör örgütünün katılmasını kabul edemeyiz. Dolayısıyla bir masada terör örgütü olacaksa, hiç kimse bizim de oraya oturmamızı beklemesin. İki kere iki dört. Siyasetin namusu vardır, biz siyasetin namusundan taviz veremeyiz. Ben bu hususu Sayın Putin’e de söyledim. O tür bir adım atılamayacağını ifade ettim" demişti.