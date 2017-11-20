Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Guta'daki AA muhabirleri, Esad rejiminin Doğu Guta'daki bazı ilçe ve beldeleri hedef alan saldırılarının dün akşam geç saatlere kadar sürdüğünü bildirdi.

Rejimin dün akşam Medyere beldesine düzenlediği hava saldırılarında aynı aileden 4'ü çocuk 6 sivil öldü.

Bu arada Hammuriye beldesindeki kurtarma çalışmalarına giden bir sivil savunma aracı, rejimin misket bombalı saldırısına hedef oldu. Saldırıda sivil savunma kurtarma ekibinden Aladdin Cuha hayatını kaybetti.

Rejim güçlerinin dün sabah erken saatlerden itibaren Haresta, Arbin, Duma, Ayn Terma, Merc ve Misraba bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği yoğun saldırılarda 9 sivil yaşamını yitirmişti.

Bombardımanlarda yaralananlar, sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerince sahra hastanelerine taşındı.

Son 7 günde en az 73 sivil öldü

AA muhabirlerinin Şam'daki sivil savunma kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Esad rejiminin son bir haftada Doğu Guta'nın ilçe ve beldelerine top ve misket bombalarının da kullanıldığı saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 73 sivil yaşamını yitirdi.

Arama ve kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma ekipleri, saldırılarda 4 çalışanını kaybetti.

Yoğun hava saldırılarının yaşandığı bölgelerde esnaf, iş yerlerini kapattı.

Rejimin 5 yıldır kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen Esad rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor.