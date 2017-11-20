Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alispahic, 16 yaşındaki oğlu Azmir ile 24 yaşındaki oğlu Admir'i 1995'te, eşi Alija'yı da 1994'te kaybetti.

Mladic hakkında Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin 22 Kasım'da açıklayacağı kararı bekleyen acılı anne, Mladic'in en ağır cezayı almasını ve adaletin sağlanmasını istiyor.

Karar duruşması öncesinde AA muhabirine konuşan Alispahic, küçük oğlunun 1995 yılında temmuz ayında, Srebrenitsa'nın düşmesiyle "ölüm yolu" olarak bilinen orman yolundan gittiğini ama bir daha geri dönmediğini anlattı.

Oğlunun, daha sonra dünya kamuoyunda da büyük yankı uyandıracak görüntülerde görüldüğü üzere, "Akrepler" olarak bilinen Sırp birliği tarafından Trnovo'da kurşuna dizilen 6 Srebrenitsalıdan biri olduğunu aktaran Alispahic, acısının hala yüreğini yakmaya devam ettiğini söyledi.

Alispahic, Srebrenitsa'nın Mladic komutasındaki Sırp güçlerinin eline geçmesinin ardından panik havası yaşandığını ifade ederek, BM üssünün bulunduğu Potoçari'ye nasıl ulaştığını dahi bilmediğini anlattı.

"ELİNİ ÖPMEYİ UNUTTUM ANNE"

Küçük oğlu Azmir'in diğer birçok siville birlikte orman yolunda gittiğini belirten Alispahic, "Biraz sonra geri geldi. 'Elini öpmeyi unuttum anne, onun için geri döndüm' dedi. Tekrar gittiğinde ise bir daha geri gelmeyeceğini hissetmiştim." diye konuştu.

Acılı anne, "Akrepler" tarafından kurşuna dizilerek öldürülen oğlunu görüntülerde teşhis ettiğini anlatarak, "Bir kamyon vardı. Askerler kamyondan gençleri çıkarmaya başladı. Dördüncü sırada oğlum vardı. Onu gördüğüm an bütün gücümle çığlık attım. Bayılmışım." dedi.

Büyük oğlu Admir'in ölüm haberini ise radyoda dinlediğini anlatan Alispahic, öldürüldüğünde 24 yaşında olan Admir'in Tuzla şehrindeki "Kapija" katliamında öldüğünü söyledi.

OĞLUNUN KATİLİ İLE YÜZLEŞTİ

Alispahic, "Akrepler" isimli birliğin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki duruşmalarına tanık sıfatı ile katıldığını söyleyerek, "Oğluma kurşunu sıkanı buldum ve ona oğlumu neden öldürdüğünü sordum. Emirlere uyduğunu ve emirlerin dışına çıkamadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Mladic'in, 22 Kasım'da müebbet hapis cezası almasını beklediğini ancak buna inanmadığını kaydeden Alispahic, "Adalet sağlansa da hiçbir zaman tatmin etmeyecek. Çünkü oğullarım hayatta değil ve hiçbir güç onları geri getiremez." dedi.

Acılı anne, küçük oğlu Azmir'in birkaç kemiğini bulduktan sonra 2003 yılında Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedebildiğini aktararak, "Daha sonra da kafatası ve el kemiği bulundu. Onların da eklenmesi için mezar açıldı. Oradaydım. Oğlumun kemiklerini öptüm." diye anlattı.

Alispahic, aradan yıllar geçse de oğullarının ölümünü kabullenemediğini söyleyerek, Bosna'daki savaşta eşi ve iki oğlunun yanı sıra yeğenlerini, kardeşini ve kuzenlerini de kaybettiğini, kayınpederi ve kayınvalidesinin ise canlı canlı yakılarak öldürüldüğünü anlattı.

RATKO MLADİC KİMDİR?

Mladic, 12 Mart 1942 tarihinde Bosna Hersek'in Kalinovik beldesinde doğdu. Belgrad'daki Yugoslav Halk Ordusu (JNA) Askeri Akademisinde eğitim alan Mladic, önce JNA'da, ardından da Bosna Hersek'te kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusunda (VRS) görev yaptı. Mladic, Bosna'daki savaş boyunca Sırp askerlerin komutanlığını üstlendi.

Bosna'daki savaşın ardından 15 yıl saklandıktan sonra 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalanan ve 31 Mayıs 2011'de ise Lahey'deki mahkemeye teslim edilen Mladic'in yargılanması 530 gün devam etti. Savcılık, Mladic hakkında soykırım, insanlığa karşı suç, savaş yasa ve geleneklerini çiğnemek suçlarından müebbet hapis cezası talep ediyor.

İddianamenin ikinci maddesinde Mladic'in 1995 yılında ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'da gerçekleştirilen soykırımdan da sorumlu tutulması isteniyor.

Srebrenitsa'nın düşmesinin ardından orman yolundan gitmeyi tercih edenler arasında Trnovo yakınlarında "Akrepler" tarafından kurşuna dizilen 6 Srebrenitsalı da bulunuyordu. En genci 16 yaşındaki Azmir olan altı kişinin kurşuna dizildiği görüntüler, o dönemde dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Trnovo'da yaşananlar nedeniyle birliğin komutanı Slobodan Medic 20, askerlerden Pero Petrasevic 13, Aleksandar Medic ise 5 yıl hapis cezası almıştı.