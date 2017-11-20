Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar'ın başkenti Nepido'da bugün başlayan 13. Asya-Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Avrupa delegasyonunun başkanlığını yapan Mogherini, basına verdiği demeçte, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde kurulan Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyelerine uyulması konusunda hala çalışılması gerektiğini ifade etti.

Mogherini, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'yi, ülkede istikrarı sağlamak için Danışma Komisyonunun tavsiyelerinin hayata geçirilmesi için teşvik ettiğini söyledi.

Arakan için nihai rapor, 23 Ağustos'ta Myanmar hükûmetine sunuldu

Hem Bangladeş'i hem Myanmar'ı, AB ve uluslararası toplumun desteğiyle bu konuda iki taraflı çalışmaya teşvik ettiklerini belirten Mogherini, "Şiddetin ve sığınmacı akınının durdurulması, Arakan eyaletine kesintisiz insani yardım ulaşmasının ve sığınmacıların güvenli biçimde ülkesine dönmesinin güvence altına alınması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslüman nüfusunun yoğun olduğu eyalette düzenlediği askeri operasyonlarda yaşanan insan hakları ihlallerini incelemek üzere eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde kurulan Arakan Danışma Komisyonu, Arakan eyaletine ilişkin incelemelerine dair nihai raporunu 23 Ağustos'ta Myanmar hükûmetine sunmuştu.

"Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma için Ortaklığı Güçlendirme"

Mogherini'nin ofisinden 15 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, 13. Asya-Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bu seneki temasının "Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma için Ortaklığı Güçlendirme" olacağı kaydedilmişti.

Açıklamada, toplantının gelecek yıl Brüksel'de düzenlenecek 12. ASEM Zirvesi için de hazırlık niteliğinde olduğu, toplantı gündeminin güvenlik, ekonomi, terörle mücadele ve şiddet içeren aşırılık olacağı vurgulanmıştı.

Mogherini'nin zirve öncesinde Bangladeş'e çalışma ziyareti düzenleyeceği, bu çerçevede Arakanlı Müslüman sığınmacıların yoğun olduğu Cox's Bazar kentindeki kampları ziyaret ederek Arakan eyaletindeki durumu da ele alacağı bildirilmişti. Toplantı, yarın sona erecek.

12. Asya-Avrupa Dışişleri Bakanları Toplantısı 5-6 Kasım 2015'te Lüksemburg'da düzenlenmişti.