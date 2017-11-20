Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lavrov, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı Elmar Memmedyarov'la görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştiren Memmedyarov ve Lavrov daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, basın toplantısında, dün Antalya'da Astana sürecinin garantörleri olan İran, Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları olarak, Rusya'da yapılması planlanan "Suriye Halkları Kongresi"ni de müzakere ettiklerini söyledi.

Konuyla ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunulmak üzere rapor hazırladıklarını bildiren Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye Halkları Kongresi'nin hangi yapıda olacağına üç ülkenin cumhurbaşkanı karar verecek. Kongreye kimin davet edileceğine gelince ise biz bu konuda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararına, Cenevre'de alınan karara, Astana sürecinde kabul edilen karara göre hareket edeceğiz. Hem hükûmet hem de muhalefetten en kapsayıcı şekilde katılım olması gerekir. Bu diyaloğun kurulması için en önemli adımlardan biri Astana sürecinde atıldı. Çünkü silahlı muhalifler de ilk kez bu sürece katılmıştı. Astana süreci, Suriye krizinin çözümünde bu yönüyle anahtar rol oynamıştır. Suriye Halkları Kongresi'nde Suriye toplumunun tüm kesimleri en kapsayıcı şekilde temsil edilmelidir."

Türkiye-Rusya-Azerbaycan üçlü mekanizma önerisi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov da Azerbaycan'ın komşu ülkelerle hayata geçirdiği üçlü mekanizmaların faydalı olduğunu söyledi.

Memmedyarov, "Türkiye-Rusya-Azerbaycan üçlü mekanizması da konuşulabilir. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu faaliyete başladı. Rusya da kendi yüklerini bu koridor aracılığıyla gönderebilir." dedi.